شكرا لقرائتكم خبر عن يورجن كلوب: صلاح لم يقصد تجاهل ماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، إن الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم الفريق، لم يتجاهل زميله السنغالي ساديو ماني، خلال إحدى فرص الريدز أمام بيرنلي في المباراة الأخيرة، والغضب الذي سيطر على ماني إثر تبديله.

وأضاف «كلوب»، في تصريحات نقلتها صحيفة «ليفربو إيكو»: «يمكنني أن أتذكر 5 أو 6 مواقف ظن الجميع فيها أنه (صلاح) سيمررها لكنه سجلها».

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وتابع: «هذه هي حرية اللاعب. يجب على اللاعبين اتخاذ القرارات بتمرير الكرة أو عدم تمرير الكرة».

وواصل: «يمكننا ارتكاب هذه الأخطاء. يمكنك أن تخسر الكرة وتصطدم بالكرة أو في بعض الأحيان لا تستطيع رؤية زميلك في الفريق. ليس هذا أنك تتجاهله».

واختتم: «الأمر انتهى بنسبة 100٪ لأننا فزنا 3-0، ولا أعتقد أنني سأتحدث عن ذلك مرة أخرى».