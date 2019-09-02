دارميان مدافع مانشستر يونايتد ينضم إلى بارما لمدة أربع سنوات

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

قال مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الاثنين إن مدافعه ماتيو دارميان أكمل صفقة انتقال إلى بارما الإيطالي لمدة أربع سنوات.



وخاض اللاعب الدولي الإيطالي، الذي وصل في يوليو تموز 2015 إلى أولد ترافورد من تورينو، 92 مباراة مع يونايتد في كل المسابقات وساعد الفريق على الفوز بكأس الاتحاد الانجليزي في أول مواسمه.

لكن دارميان البالغ من العمر 29 عاما خاض سبع مباريات فقط مع يونايتد الموسم الماضي ولم يلعب مطلقا هذا الموسم تحت قيادة المدرب أولي جونار سولشار.

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وذكرت وسائل إعلام بريطانية أن يونايتد سيحصل على 1.5 مليون يورو (1.67 مليون دولار) مقابل الاستغناء عن المدافع متعدد المواهب الذي كان يتبقى له عام في عقده.

وقال يونايتد في بيان "نتوجه جميعا في يونايتد بالشكر إلى ماتيو على الخدمات التي قدمها للفريق ونتمنى له كل التوفيق في المستقبل".

ويأتي انتقال دارميان بعد رحيل زميله المهاجم كريس سمولينج إلى روما الايطالي على سبيل الاعارة لمدة موسم.

وانضم ثنائي الهجوم أليكسيس سانشيز وروميلو لوكاكو إلى إنتر ميلان.