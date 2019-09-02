نابولي يعلن التعاقد مع المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

فيرناندو يورينتي

أعلن نادي نابولي الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين أنه تعاقد مع المهاجم الإسباني فيرناندو يورينتي، وذلك في صفقة انتقال حر بعد رحيله عن صفوف توتنهام الإنجليزي في نهاية الموسم الماضي.



وكان يورينتي المولود في بامبلونا عام 1985، قد بدأ مسيرته الاحترافية مع فريق أتلتيك بيلباو الإسباني، وأعلن عن نفسه بقوة عبر تسجيل ثلاثية (هاتريك) في شباك لانزاروتي في كأس ملك إسبانيا.

ولعب يورينتي أكثر من 320 مباراة مع فريق بيلباو سجل خلالها أكثر من 100 هدف في كل المسابقات.

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وانضم يورينتي إلى يوفنتوس الإيطالي في كانون ثان/يناير عام 2013 وقضى معه عامين توج خلالهما بلقب الدوري الإيطالي مرتين.

وعاد يورينتي للعب في إسبانيا عبر الانضمام لفريق أشبيلية الذي توج معه بلقب الدوري الأوروبي في موسم 2015 / 2016 .

بعدها انتقل يورينتي إلى سوانزي سيتي الإنجليزي وسجل 15 هدفا خلال 35 مباراة بالدوري لينتقل بعدها إلى توتنهام.

وصعد مع توتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، وكان قد سجل هدف الفوز للفريق في شباك مانشستر سيتي الإنجليزي في دور الثمانية.

ولعب يورينتي 24 مباراة دولية ضمن صفوف المنتخب الإسباني وتوج معه بألقاب كأس القارات 2009 وكأس العالم 2010 وكأس أمم أوروبا 2012 .