إساءة عنصرية جديدة تخيم على الدوري الإيطالي لكرة القدم

Advertisements Advertisements

الإثنين 2 سبتمبر 2019

شهد دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم إساءة عنصرية جديدة مطلع الأسبوع بعد أن تعرض روميلو لوكاكو مهاجم إنتر ميلان لهتافات تقليد أصوات القردة من جماهير كالياري باستاد سردينيا أرينا مع استعداده لتنفيذ ركلة جزاء.



وهز لوكاكو الشباك من ركلة الجزاء في الشوط الثاني ليقود فريقه الجديد للفوز 2-1 خارج ملعبه على كالياري.

لكن طرفي اللقاء تجاهلا الواقعة بشكل كبير.

وأرسل لوكاكو (26 عاما) الحارس روبن أولسن إلى الجهة الخاطئة مع تبقي 20 دقيقة على النهاية ليسجل هدفه الثاني في مباراتين مع ناديه الجديد قبل أن يستدير وينظر للجماهير المسؤولة عن الهتافات العنصرية.

والواقعة أحدث حلقة في سلسلة من الأحداث العنصرية التي وقعت على ملعب كالياري.

ففي ابريل نيسان الماضي تعرض مويزي كين مهاجم يوفنتوس السابق، الذي يلعب حاليا في إيفرتون، لإساءة عنصرية من مشجعي كالياري في الاستاد نفسه بعد أن هز الشباك في انتصار 2-صفر.

Advertisements

ولم تتخذ لجنة الانضباط بالدوري الإيطالي وقتها أي إجراء ضد كالياري قائلة إن الإهانات "تستحق الشجب بالتأكيد لكن أهميتها محدودة".

لكنها فرضت مع ذلك غرامة على كين بداعي ادعاء السقوط في منطقة الجزاء في وقت سابق.

وفي غضون ذلك قال توماسو جيوليني رئيس كالياري إن كين يتحمل المسؤولية بسبب طريقة احتفاله أمام مشجعي كالياري.

وأضاف "ما حدث كان نتيجة طريقة احتفال خاطئة وكان سيحدث مع أي لاعب اخر".

وفي يناير كانون الثاني العام الماضي اعتذر كالياري إلى بليز ماتودي لاعب وسط يوفنتوس بعد أن تعرض لاساءة عنصرية.

وفي 2010 تم تغريم كالياري 25 الف يورو بسبب هتافات عنصرية ضد صمويل ايتوو مهاجم إنتر ميلان.