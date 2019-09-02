لامبارد: نواجه مشكلات في تكوين تشيلسي ويجب التحلي بالصبر

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
قال فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، أنه بحاجة إلى التحلي بالصبر مع تطور فريقه الشاب، بعد اول 4 جولات في الدوري الإنجليزي.
وتقدم تشيلسي 2-0 يوم السبت، لكنه اكتفى بالتعادل 2-2 مع شيفيلد يونايتد في نهاية اللقاء.
وقال في هذا الاطار: "يجب أن أكون صبورًا لأنني أبحث عن أشياء مختلفة في طريقة لعبنا وفي تحركنا مع الكرة".
وتابع: "كانت هناك علامات جيدة في جميع مبارياتنا هذا الموسم ولكن ربما بقدر لا يكفي لكيلا أشعر بالقلق".
وأضاف: "من الواضح أننا نواجه بعض المشكلات في ما يتعلق بإدارة المباريات ولكن هذا الأمر علينا جميعًا إيجاد الحل له".
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