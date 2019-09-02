تركي آل الشيخ يكشف خطة خطف هدف مانشستر يونايتد

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

تركي آل الشيخ

كتب محمد عبد العزيز

كشف تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أن لجنة التخطيط في النادي استطعت خطف هدف مانشستر يونايتد خلال عملية الانتقالات لاصيفية الحالية.



وتعاقد ألميريا مع أرفين أبياه قادم من نوتنجهام فورست الإنجليزي، بقيمة 8 ملايين جنيه إسترليني بعد موافقته رسميا.

سيخضع المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا إلى ناديه الجديد في إحدى أكبر الصفقات التي ستغادر إلى أوروبا قبل الموعد النهائي لهذا الأسبوع.

وقالت صحيفة السن الإنجليزية بحسب ما نشره تركي آل الشيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مانشستر يونايتد كان يحطط للتعاقد مع أبياه ولكن الميريا تحركت بسرعة لتأمينه بشكل دائم.

إنه من بين أغلى صفقات لا ليغا 2 في التاريخ.

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وتابعت الصحيفة، يمكن أن يرى أبياه يواجه أمثال ليونيل ميسي في غضون عام ، إذا ساعد ناديه على الفوز بالصعود للدوري الممتاز.

يمكن أن تقدم الميريا طريقًا أفضل لكرة القدم للفريق الأول مقارنةً بإنجلترا ، والتي ربما كانت في طليعة محاولتها الهبوط في واحدة من آفاق الأسود الثلاثة المثيرة.

لعب صاحب الـ18 عامًا مع فريق فورست في الموسم الماضي عندما سجل هدفًا في كأس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.

لقد تم مكافأته بصفقة جديدة مدتها أربع سنوات ونصف في City Ground في يناير ، مما عزز قيمته في السوق.

ولد أبياه في أمستردام قبل أن يشق طريقه إلى إنجلترا وهو طفل.

انضم إلى صفوف فورست للشباب في عام 2010 - الذي يبلغ من العمر تسعة أعوام فقط - حيث قضى ثماني سنوات قبل أول ظهور له في الفريق في عام 2018.

قدم أبياه ست مباريات فقط في الدوري ، وسجل هدفًا واحدًا - بالإضافة إلى كسب 11 مباراة دولية مع منتخب إنجلترا تحت 18 عامًا.