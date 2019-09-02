شكرا لقرائتكم لاعبة المصارعة تعد بتحقيق مفاجأة ببطولة العالم فى كازاخستان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبرت سمر حمزة، لاعبة منتخب المصارعة والمتوجة ببرونزية دورة الألعاب الأفريقية، عن حزنها بعد الاكتفاء بالبرونزية، مؤكدة أنها مازالت لديها الكثير من الانجازات، قائلة: "أنا غير راضية عن نفسى وأدائي فى البطولة واعتبر أننى لم اشارك من الأساس وسأسقط هذه الميدالية من حساباتى".

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وقالت "سمر": إنها رغم عدم رضاها أو سعادتها لكن ستكون هذه الميدالية دفعة قوية فى بطولة العالم المقبلة فى كازاخستان، ووعدت بحقيق المفاجأة، مضيفة أنها خرجت من هذه البطولة بالكثير من الأشياء حيث تعلمت أمور بعيدا عن البرونزية التى حققتها.

وحققت مصر رقماً قياسياً بدورة الألعاب الأفريقية بحصد 273 ميدالية متنوعة، منهم 102 ذهبية و98 فضية و 73 برونزية.