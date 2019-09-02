شكرا لقرائتكم فايلر يخوض المران الأول بالأهلى وسط غيابات النجوم.. تعرف على السبب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يغيب عدد كبير من نجوم النادي الأهلي فى المران الأول للفريق الأول لكرة القدم تحت قيادة السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد، والمقرر اقامته عصر اليوم الاثنين لأسباب مختلفة .

وشملت الغيابات كلا من أليو ديانج لانضمامه لمعسكر منتخب بلاده الأولمبي، والتونسي علي معلول، والمغربي وليد أزارو، والأنجولي جيرالدو، لانضمامهما لمعسكر منتخب بلادهم الأول، كما يغيب رمضان صبحي وصلاح محسن وعمار حمدي، وأحمد حمدي، ومصطفى شوبير،لانضمامهم لمعسكر منتخبنا الأولمبي.

ويعقد الأهلي مؤتمرًا صحفيًا في الواحدة من ظهر اليوم، قبل قيادة فايلر لمرانه الأول، لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد معه، وكذلك تقديم الجهاز المعاون الذى يضم، كلاً من: ديفيد سيسا المدرب العام، وتوماس بينيلي مخطط أحمال، وميشيل يناكوني مدرب حراس المرمى، وسامي قمصان مدرب مساعد، ويستمر سيد عبدالحفيظ، في موقعه كمديرًا للكرة.