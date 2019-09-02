شكرا لقرائتكم فايلر يصل مقر النادي الأهلي لتقديمه لجماهير القلعة الحمراء... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل منذ قليل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للاهلي، مقر النادي، وذلك استعداداً لتقديمه لجماهير القلعة الحمراء في المؤتمر الصحفي المقرر انعقاده فى الواحدة من ظهر اليوم الأثنين، حيث حضر فايلر للأهلى برفقة سمير عدلي مدير العلاقات الخارجية بالأهلى، وحضر أيضاً الجهاز المعاون الذي يضم، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، وميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعد .

وكان الأهلي تعاقد مع فايلر لمدة موسم واحد قابل للزيادة، حيث وصل إلى القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم، برفقة المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس الإدارة، وأمير توفيق، مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري .

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ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من، ديفيد سيزا مدربًا عامًا، وتوماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى، مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرا للكرة، وسامى قمصان مدربًا مساعدً.

وكان فايلر الذى تعاقد معه الأهلي موسماً قابلاً للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الأولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجى عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات، حيث سافر الثنائى للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسرى.