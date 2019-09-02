الكرواتي ريبيتش على أعتاب الانتقال إلى ميلان

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقترب أنتي ريبيتش مهاجم فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني لكرة القدم من الانتقال لصفوف ميلان الإيطالي، بعدما توصل الناديان لاتفاق يوم الأحد بشان الصفقة.
وقال فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت لشبكة "سكاي" إن المهاجم الكرواتي صاحب الـ25 عاما في طريقه إلى ميلان لإتمام انتقاله "كانت أمنيته الكبيرة هي الذهاب لإيطاليا. إنه يبحث عن تحد جديد".
في المقابل، سيحصل فريق فرانكفورت على مهاجم ميلان البرتغالي أندري سيلفا، وفقاً لما قاله بوبيتش. وسيخضع لفحص طبي يوم الاثنين.
ومن المقرر إتمام الصفقتين يوم الاثنين وهو اليوم الأخير في الانتقالات الصيفية، حيث قال بوبيتش إن انضمام سيلفا سيكون على سبيل الإعارة.
ولم يتواجد ريبيتش في قائمة فرانكفورت في مباراة فورتونا دوسلدورف التي أقيمت اليوم الأحد وفاز بها فرانكفورت 2 - 1 بناء على طلبه.
وانضم ريبيتش إلى فرانكفورت في 2016، في البداية كان معارا لمدة موسم من فيورنتينا. وبعد ذلك قام فرانكفورت بشرائه مقابل ما يقرب من 2 مليون يورو .
وسجل بوبيتش 25 هدفا في 100 مباراة خاضها مع فرانكفورت في كل المسابقات.
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