شكرا لقرائتكم أتلتيكو مدريد يقلب النتيجة على إيبار ويهزمه بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - واصل أتلتيكو مدريد انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي، عقب فوزه الثمين والمثير 3 - 2 على ضيفه إيبار يوم الأحد في المرحلة الثالثة للمسابقة.

وانفرد أتلتيكو بصدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، فيما تجمد رصيد إيبار عند نقطة وحيدة في المركز الثامن عشر (الثالث من القاع).

وتقدم إيبار بهدفين مباغتين عن طريق تشارليز دياز و أنايتز أربيا في الدقيقتين السابعة و19، قبل أن يقلص النجم البرتغالي جواو فيليكس الفارق بتسجيله الهدف الأول لأتلتيكو في الدقيقة 27. وساهمت تبديلات الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو في حصول فريقه على النقاط الثلاث، بعدما سجل البديلان فيتولو وتوماس بارتي الهدفين الثاني والثالث لأصحاب الأرض في الدقيقتين 52 و90. وكان أتلتيكو قد استهل مسيرته في البطولة هذا الموسم بالفوز 1 - صفر على خيتافي، قبل أن يفوز في المرحلة الثانية على مضيفه ليجانيس بالنتيجة ذاتها.

ويحلم أتلتيكو بالتتويج بلقب الدوري الإسباني للمرة الحادية عشرة في تاريخه، بعدما غابت عن خزائنه في المواسم الخمسة الأخيرة.