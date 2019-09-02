جدول ترتيب الدوري الانجليزي 2020.. قائمة هدافي الدوري بعد نهاية الجولة الرابعة وصدارة الليفر

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020، هو الدوري الذي يبحث عنه الكثير من عشاق ومحبي كرة القدم سواء كانت العالمية والانجليزية، حيث قد بدأ البحث مع بداية كل أسبوع، ومن تلك الفترة تنطلق منافسات الدوري الإنجليزي في يومي السبت والأحد من كل أسبوع، فمع بداية كل أسبوع نحن على موعد مع مباريات قوية يشهد لها التاريخ والتي تقام من ضمن منافسات الدوري الذي يعد الدوري الأشهر في العالم أجمع، وسنتعرف من خلال ذلك المقال هداف الدوري الانجليزي من مجموعة هدافي الدوري الممتاز.

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2020

انتهت منافسات الجولة الرابعة في الدوري الانجليزي مساء يوم الأحد الأول من سبتمبر، حيث قد تقابل الفريقين ارسنال وتوتنهام هوتسبير، وجاءت نتيجة المباراة بالتعادل بهدفين لكل منهما، وكانت المباراة على ملعب الأمارات، وأشتد الصراع ما بين اللاعبين حول لقب هداف الدوري الانجليزي 2020، خاصة بعد انتهاء الجولة الرابعة فقد تصدر أول هدافي الدوري اللاعب سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، بإحرازه 6 أهداف منذ بداية الدوري، ويليه في الترتيب اللاعب رحيم سترلينج واللاعب تيمو بوكي لاعبي فريق نورويتش سيتي بحصولهما على رصيد 5 أهداف لكل منهما، وأما عن اللاعب محمد صلاح فأنه في المركز الرابع من هدافي الدوري برصيد 3 أهداف، وسنوضح لكم جدول بترتيب وأسماء هدافي الدوري الإنجليزي حتى الجولة الرابعة.

ترتيب الدوري الانجليزي 2020

يتربع فريق ليفربول على صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز وذلك بعد الانتهاء من الجولة 4 من بطولة الدوري، حيث قد تمكن فريق ليفربول من حصد 12 نقطة، ويأتي بعده في ترتيب فريق مانشستر سيتي ويحصد رصيد 10 نقاط، وفي المركز الثالث يحتل فريق ليستر سيتي برصيد 8 نقاط.