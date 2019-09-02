رياضة | عمر خربين يصدم سوريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمر خربين يصدم سوريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدولي السوري عمر خربين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي وجه صفعة قوية لمنتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة المنتخب الفلبيني لحساب مباريات الجولة الأولى من التصفيات الآسيوية المؤهلة لبطولة كأس العالم قطر 2022 وكأس آسيا 2023.

وقال الاتحاد السوري لكرة القدم في بيان نشره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن خربين رفض الإنضمام لصفوف المنتخب الأمر الذي أصاب الجميع بالدهشة لعدم معرفتهم بالسبب الذي أدى إلى قيامه بذلك.

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قبل أن يصدر الاتحاد بيان آخر جاء فيه بعد إنجاز كل الإجراءات المتعلقة بتأشيرة الدخول إلى الفلبين، وحجز تذكرة الطائرة، وفوجئت إدارة المنتخب الوطني الأول أمس الأحد، بخطاب أرسله اللاعب عمر خربين، يعتذر فيه عن عدم القدوم والمشاركة مع زملائه في المباراة لأسباب عائلية خاصة".

وكان من المقرر أن يلتحق السومة ببعثة المنتخب السوري التي وصلت إلى مدينة باكولود لكنه تخلف عن السفر بسبب ظروف عائلية كما قال على الرغم من أنه شارك مع منتخب الهلال بصورة طبيعية خلال مباراة الرائد يوم السبت الماضي.

وسجل خربين هدفين في خماسية الزعيم ما جعله يتصدر قائمة الهدافين مناصفة مع زميله الفرنسي بافيتمبي جوميز وهو الذي قضى الموسم الماضي معاراً في صفوف فريق نادي بيراميدز لكنه عاد للمشاركة مع الزعيم السعودي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من جديد.