رياضة | 15 لاعبا في قائمة القناة الأولى للموسم الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 15 لاعبا في قائمة القناة الأولى للموسم الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الجهاز الفني لنادي القناة بقيادة حمزة الجمل علي 15 لاعبا لإرسالهم ضمن القائمة الأولى لفريق القناة للقيد للموسم الجديد.

وضمت القائمة كل من محمد طلبة في حراسة المرمي و احمد علي و أحمد فوزي و إسلام سيد و اسلام زيادة و اسلام نبيل و محمد عبد الستار و محمد يحيي و محمد السيد عبد الرحيم و محمد امين و ومحمد طارق رشاد و محمد علي ومحمد يوسف وشريف أشرف وعلي شوقي.

وكان الجهاز الفني تعاقد مع عدد من اللاعبين للتدعيم للموسم الجديد وهم احمد عبد الرحمن وشوقي فتحي و فتحي عثمان ومصطفي ديدا (حارس مرمي) محمد يسري وأحمد مصطفي لالا و علاء البدري و عبد الحميد سامي ومحمد سعيد و حسين رمضان

ورحل عن صفوف الفريق محمد محسن ومحمد الغربي وإسلام بدر وشريف مدحت واحمد جمال ومحمد طارق وعصام عادل وعصام عابدين.