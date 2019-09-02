رياضة | عدم قبول دعوى هاني العتال لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عدم قبول دعوى هاني العتال لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت محكمة القضاء الإدارى، عن عدم قبول دعوى هانى العتال المقامة منه ضد كلاً من وزير الشباب والرياضة، والمدير التنفيذي لوزارة الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة في الجيزة بصفته، والمدير التنفيذي لنادي الزمالك، ورئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير، ورئيس نادي الزمالك، بصفاتهم الشخصية جميعاً لوقف انتخابات نادى الزمالك التكميلية، على ان يتم رفعها من غير ذي صفة.

واحتوت الدعوى المقامة ضرورة وقف مخالفة حرمان عضوين من استكمال دورتهما الانتخابية، وعدم جواز تطبيق تعديلات لائحة الزمالك في 2019 بأثر رجعى على دورة انتخابية أقيمت بلائحة سابقة، ما يعنى تنفيذ لائحتين متضاربتين في نفس الدورة الانتخابية، وعدم جواز إلغاء منصب النائب الثانى قبل انتهاء مدته فى 23 نوفمبر 2021 والتي حملت رقم58949 لسنة 73 قضائية.