رياضة | حسام حسن يجتاح تويتر.. ومطالب جماهيرية بتوليه قيادة منتخب مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حسام حسن يجتاح تويتر.. ومطالب جماهيرية بتوليه قيادة منتخب مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعالت أصوات الجماهير المصرية في المطالبة بالتعاقد مع المدير الفنى لنادى سموحة الحالى حسام حسن لقيادة منتخب مصر خلفا للمقال خافير أجيري المدير الفنى السابق والذى ودع بطولة كأس الأمم الإفريقية من دور ال 16والتى أقيمت فى مصر.

وتصدر تريند #حسام_حسن" تويتر، حيث طالب المغردين خلال الهاشتاج بتعيين حسام حسن مدرب للمنتخب المصري، مؤكدين أنه يتمتع بكفاءة عالية، وقدرته ابرازه مجهود اللاعبين، وهو مايحتاجه بشدة منتخب مصر في ظل غياب الروح في الفترة الأخيرة واللعب بشكل متراخي.

وقالت الجماهير عبر تويتر:" من أهم مميزات حسام حسن بعيدا عن الروح والقوة والهجومية.. أنه عليه شبه إجماع جماهيرى بغض النظر عن سلبياته" مشيرين إلى أنه يملك كاريزما يستطيع أن يقلب بها موازين كرة القدم في أفريقيا وخاصة في وجود هذا الكم من اللاعبين المتميزين.

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وأضاف الجماهير: "العميد يقترب بشدة من تحقيق حلمه التاريخي بقيادة المنتخب لما يتمتع به من خبرة وقدرته العالية علي قيادة المنتخب، مؤكدين أن تجربته مع منتخب الأردن كانت ناجحة"

وكان عمرو الجنايني رئيس لجنة إدارة اتحاد الكرة أعلن عن ال 5 مرشحين وهم:حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى السابق للمنتخب وحسام البدرى المدير الفنى السابق للنادى الأهلى وحسام حسن المدير الفنى الحالى لنادى سموحة وإيهاب جلال المدير الفنى لنادى المصري وأحمد حسام ميدو المدير الفنى لمصر المقاصة.

وأكد رئيس اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة أن ليس هناك إستبعاد لأى مرشح من بين الخماسي حتى الأن وسيتم حسم الأمر فى أسرع وقت ممكن.

ويذكر أن حسام حسن هو الهداف التاريخي لمنتخب مصر كلاعب ومن أكثر اللاعبين مشاركة فى تاريخ الفراعنة وعن مسيرته التدريبية فقد بدأت منذ عام 2008 عندما قاد النادى المصري ثم تولى تدريب المصرية للإتصالات وقام بتدريب أيضًا نادى الإسماعيلي ثم العودة من جديد للنادى المصري ثم قاد مصر المقاصة ومنها لتجربة مع منتخب الأردن ثم العودة لنادى الزمالك ومنه للمصري ليقوده 3 سنوات منذ 2015 وحتى 2018 ثم قيادة نادى بيراميدز الموسم الماضي ومنه لنادى سموحة