رياضة | الزمالك اليوم.. الجماهير البيضاء تُكيل المديح لمصطفى محمد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك اليوم.. الجماهير البيضاء تُكيل المديح لمصطفى محمد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطرت عناوين الزمالك اليوم الاثنين على أغلب الصحف القومية الصادرة وذلك بعد فوز المارد الأبيض يوم أمس بهدف واحد مقابل لا شيء على الاتحاد السكندري في المباراة التي جمعت الفريقان على أرضية ملعب إستاد الإسماعيلية لحساب مباريات نصف نهائي بطولة كأس مصر لكرة القدم.

وشهدت مباراة الزمالك والاتحاد السكندري تألق لافت من جانب عماد السيد حارس مرمى زعيم الثغر وذلك بعد أن حافظ على نظافة شباكه طيله التسعين دقيقة عمر المباراة قبل الإنتقال إلى شوطين إضافيين لم يستعد خلالهما على أن يتصدى لصاروخية مصطفى محمد.

وبعد اللقاء إنهالت رسائل التهنئة لمهاجم الزمالك اليافع الذي خرج الموسم الماضي معاراً إلى صفوف فريق نادي طلائع الجيش بحثاً عن فرص لعب أساسياً ونجح في تسجيل إسمه بحروف من ذهب بعد تسجيله لسبعة أهداف ساهمت في عودته مرة أخرى لبيته.

وتصدرت عناوين الصحف بعد فوز الزمالك اليوم الاثنين حول الطريقة التي سيعيد بها مصطفى محمد البريق لمركز خط الهجوم الذي تعاقب عليه الكثير من النجوم سابقاً أمثال جمال عبد الحميد وعبد الحليم علي بالإضافة إلى عمرو ذكي وجمال حمزة وغيرهم من الهدافيين التاريخيين. Advertisements

وينتظر نادي الزمالك في المباراة النهائية الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت والتي تجمع الفريقان اليوم الاثنين حيث يطمح المارد الأبيض في أن ينهي موسمه ببطولة الكأس بعد أن فقد بطولة الدوري لمصلحة غريمه التقليدي واللدود فريق النادي الأهلي.

في الوقت الذي يسعى فيه مصطفى محمد إلى المحافظة على مكانه في التشكيل الأساسي للفريق خاصةً بعد الفرص الكثيرة التي أضاعها عمر السعيد في مباراة الأمس وهجوم الجماهير عليه ليجد المهاجم الشاب نفسه أم فرصة لإثبات الذات.