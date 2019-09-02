رياضة | هيرفي رينارد يستكشف السعودية أمام مالي

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يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية عن موعد مباراة السعودية القادمة خاصةً بعد أن أعلن إتحاد الكرة في المملكة العريبة السعودية عن إسناد مهمة تدريب المنتخب للفرنسي هيرفي رينارد من أجل قيادة ال

منتخب العربي لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر صيف العام 2022.