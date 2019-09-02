رياضة | موعد مباراة السعودية القادمة.. قائمة الخضر للمباريات الوديات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة السعودية القادمة.. قائمة الخضر للمباريات الوديات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يبحث الكثير من عشاق الكرة العربية عن موعد مباراة السعودية القادمة خاصةً بعد أن أعلن إتحاد الكرة في المملكة العريبة السعودية عن إسناد مهمة تدريب المنتخب للفرنسي هيرفي رينارد من أجل قيادة المنتخب العربي لبطولة كأس العالم التي تقام في قطر صيف العام 2022.

وفي التقرير التالي يسلط معكم " الخليج 365 الرياضي " الضوء على موعد مباراة السعودية القادمة بالإضافة إلى أبرز الإختيارات التي فضلها رينارد للمعسكر المقبل.

موعد مباراة السعودية القادمة

اولى المباريات التحضيرية التي سيخوضها المنتخب السعودي يوم الخميس الموافق 5 سبتمبر مع المنتخب المالي على ملعب الأمير محمد بن فهد والتي يسعى فيها الفرنسي رينارد إلى الوقوف على أبرز الأسماء التي سيعتمد عليها مستقبلاً.

ومن المنتظر أن تنقل المباراة على الهواء مباشرةً عبر قناة السعودية سبورت في تمام الساعة الثامنة مساءاً بالتوقيت المحلي للمملكة العربية السعودية السابعة مساءاً بتوقيت القاهرة تمام الساعة الخامسة بتوقيت جرينيتش +GMT

ويلعب المنتخب العربي السعودي أولى مبارياته في تصفيات كأس العالم 2022 يوم العاشر من شهر سبتمبر المقبل ضد المنتخب اليمني والتي تقام على ملعب البحرين الوطني في العاصمة البحرينية المنامة بعد موافقة الإتحاد الآسيوي على أن يكون المنتخب السعودي هو صاحب الأرض والجمهور.

وتضم قائمة الخضر في التصفيات بجانب المنتخب اليمني كلاً من المنتخب الأوزباكستاني بالإضافة إلى نظيره المنتخب العربي الفلسطيني ومنتخب سنغافورة وستنقل مباراة السعودية القادمة ضد اليمن على قنوات بي إن سبورتس في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة.

ثاني المباريات التي سيخوضها المنتخب السعودي في التصفيات ستكون ضد المنتخب السنغافوري يوم العاشر من شهر أكتوبر المقبل على أرضية ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة في تمام الساعة الثامنة مساءاً عبر قنوات بي إن سبورتس إتش دي BEIN SPORTS HD

وجاءت قائمة المنتخب السعودي على النحو التالي:

• عبد الله المعيوف

• محمد العويس

• فواز القرني

• عمر هوساوي

• علي آل بليهي

Advertisements

• محمد آل فتيل

• زياد الصحفي

• عبد الله مادو

• سلطان الغانم

• حمدان الشهراني

• ياسر الشهراني

• سعود عبد الحميد

• سلمان الفرج

• محمد كنو

• عبد الله الخيبري

• عبد الرحمن الدوسري

• سالم الدوسري

• هتان باهبري

• خالد السميري

• عبد الفتاح عسيري

• عبد العزيز البيشي

• محمد السهلي

• محمد الكويكبي

• هارون كمارا

• فراس البريكان

• عبد الله الحمدان