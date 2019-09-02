رياضة | تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بتروجت.. ظهور "بديل" السعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بتروجت.. ظهور "بديل" السعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر الفرنسي سباستيان ديسابر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة اليوم أمام بتروجت.

ويواجه بيراميدز نظيره بتروجت في الثامنة من مساء اليوم على ستاد بتروسبورت في نصف نهائي كأس مصر.

ويلاقي الفائز من مباراة اليوم الزمالك في المباراة النهائية بعدما تغلب أمس على الاتحاد السكندري بهدف نظيف.

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام بتروجت

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

خط الدفاع : رجب بكار - علي جبر - أحمد أيمن منصور - محمد حمدي

خط الوسط : نبيل عماد دونجا - عبده لومالا - إيريك تراوري - عمر جابر - إسلام عيسى

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خط الهجوم: جون أنطوي

ومن المنتظر أن يعوض إيريك تراوري أو عمر جابر غياب عبد الله السعيد من خلال تبادل مركز صانع الألعاب أمام بتروجت

عبد الله السعيد يغيب عن بيراميدز أمام بتروجت للإصابة

يواصل عبد الله السعيد صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز الغياب عن فريقه في المباراة المقبلة أمام بتروجت بسبب الإصابة.

ولم يتعافى السعيد من الإصابة التي تعرض لها قبل مباراة فريقه أمام إيتوال الكونغولي بشد في عضلة السمانة.

ويخضع السعيد لبرنامج تأهيلي خلال هذه الفترة تحت شراف الجهاز الطبي ببيراميدز للتعافي من الإصابة.

وكان السعيد قد غاب عن أخر مباراتين لبيراميدز أمام إيتوال الكونغولي في إياب الدور التمهيدي لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية"، وأمام حرس الحدود بسبب الإصابة.

وتأهل بيراميدز للدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر بعد الفوز على حرس الحدود مساء يوم الجمعة الماضي بهدفين دون رد أحرزهما جون أنطوي.