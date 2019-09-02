فرانكفورت يؤكد صفقة إعارة تبادلية مع ميلان بشأن ريبيتش وسيلفا

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

أكد المدير الرياضي لنادي أينتراخت فرانكفورت الألماني فريدي بوبيتش إعارة هدافه الكرواتي أنتي ريبيتش الى نادي ميلان الإيطالي، في صفقة تشمل انتقال المهاجم البرتغالي أندري سيلفا في الاتجاه المعاكس.



وقال بوبيتش "اتفق الناديان أنه إذا سارت الأمور على ما يرام، سيدافع أندري سيلفا (الاثنين) عن ألوان فرانكفورت وسيتواجد ريبيتش في ميلانو".

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وأضاف "كانت رغبة ريبيتش قوية في الذهاب الى إيطاليا وخوض تحدٍ جديد. يتعلق الأمر بفترة إعارة على موسمين على أن نكشف تفاصيل أخرى لاحقا".

وتابع "في المقابل، سنحصل على خدمات أندري سيلفا من ميلان. الناديان متفقان على عملية التبادل بشرط اجتياز اللاعبين للفحص الطبي".

ولم يتم الكشف عن قيمة صفقة إعارة ريبيتش (25 عاما) الذي بلغ مع منتخب بلاده، نهائي كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، قبل الخسارة أمام المنتخب الفرنسي.