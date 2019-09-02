ديوكوفيتش ينسحب من مباراته أمام فافرينكا في الدور الرابع ببطولة أمريكا المفتوحة

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

ديوكوفيتش

ودع النجم الصربي نوفاك ديوكوفيتش المصنف الأول على العالم منافسات بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز) مساء الأحد (صباح الاثنين بتوقيت جرينيتش) إثر انسحابه من مباراته أمام السويسري ستانيسلاس فافرينكا في الدور الرابع للبطولة (دور الستة عشر).



وانسحب ديوكوفيتش، حامل لقب البطولة، خلال المجموعة الثالثة من المباراة عندما كان فافرينكا الفائز باللقب عام 2016 متقدما 6 / 4 و7 / 5 و2 / 1، وذلك بسبب إصابة في الكتف الأيسر.

وكان ديوكوفيتش قد اشتكى من ألام الإصابة قبل أيام وحاول مواصلة مشوار الدفاع عن اللقب، لكنه لم يستطع استكمال مباراة الدور الرابع ليودع البطولة، وينتزع فافرينكا بطاقة التأهل لدور الثمانية.

وتجدر الإشارة إلى أنه الخروج الأسرع لديوكوفيتش، المتوج بلقب فلاشينج ميدوز ثلاث مرات، من البطولة الأمريكية منذ أن خرج من دورها الثالث في نسخة عام 2006 .

وقال ديوكوفيتش عقب انسحابه "إنه أمر محبط. أشعر بالألم بشكل متواصل منذ أسابيع. يكون الألم شديدا في أيام ويتراجع في أيام أخرى."

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وكان فافرينكا قد تغلب على ديوكوفيتش في طريقه لإحراز أول لقب له في بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى، وذلك في بطولة أستراليا المفتوحة عام 2014 كما تغلب عليه مجددا في بطولتي فرنسا المفتوحة (رولان جاروس) 2015 وفلاشينج ميدوز 2016 .

وقال فافرينكا الذي لا يزال يسعى للعودة إلى القمة بعد فترة تراجع في أعقاب خضوعه لجراحة في الركبة قبل عامين "إنها ليست الطريقة المأمولة لحسم مباراة. فهو بطل مذهل وقد جمعتنا مباريات رائعة في الماضي."

وتجمد رصيد ديوكوفيتش، المتوج هذا الموسم ببطولتي أستراليا المفتوحة وويمبلدون، عند 16 لقبا في بطولات "جراند سلام"، بفارق أربعة ألقاب خلف النجم السويسري روجيه فيدرر الذي صعد إلى دور الثمانية في وقت سابق من مساء أمس بالفوز على البلجيكي ديفيد جوفين 6 / 2 و6 / 2 و6 / صفر.

ويلتقي فافرينكا في دور الثمانية الروسي دانييل ميدفيديف المصنف الخامس للبطولة، والذي حول تأخره بمجموعة أمام الألماني دومينيك كوبفير إلى الفوز على 3 / 6 و6 / 3 و6 / 2 و7 / 6 (7 / 2).

وفي منافسات فئة السيدات، صعدت إلينا سفيتولينا المصنفة الخامسة للبطولة إلى دور الثمانية بالفوز على الأمريكية ماديسون كيز، الفائزة بالمركز الثاني في البطولة عام 2017، بنتيجة 7 / 5 و6 / 4 .

وتلتقي سفيتولينا في دور الثمانية، البريطانية جوانا كونتا التي تأهلت بالفوز على كارولينا بليسكوفا المصنفة الثالثة للبطولة 6 / 7 (1 / 7) و6 / 3 و7 / 5 في وقت سابق أمس.