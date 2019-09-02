انتي ريبيتش يؤكد انه في طريقه الى ميلان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

كشف مهاجم ​اينتراخت فرانكفورت​، ​أنتي ريبيتش​، عن أنه في طريقه إلى ​ميلان​ الايطالي.



وطار اللاعب الى في ميلانو مساء الأحد لإكمال صفقة استعارة مدتها سنتان الى الفريق الايطالي، وهي تتضمن خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو. وتتضمن الصفقة ايضا تحرك ​اندريه سيلفا​ في الاتجاه المعاكس".

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وقال: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. فورزا ميلان!".

وأكد الألمان ان سيلفا سينضم في المقابل الى صفوفه.

وقال المدير الرياضي ​فريدي بوبيتش​: "لقد توصل الناديان إلى اتفاق. وإذا سارت الأمور كما يجب، فإن سيلفا سيصبح لاعبًا في صفوفنا فيما سينتقل ريبيتش إلى ميلان".