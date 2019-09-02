انتي ريبيتش يؤكد انه في طريقه الى ميلان

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الإثنين 2 سبتمبر 2019
كشف مهاجم اينتراخت فرانكفورت، أنتي ريبيتش، عن أنه في طريقه إلى ميلان الايطالي.
وطار اللاعب الى في ميلانو مساء الأحد لإكمال صفقة استعارة مدتها سنتان الى الفريق الايطالي، وهي تتضمن خيار شراء بقيمة 25 مليون يورو. وتتضمن الصفقة ايضا تحرك اندريه سيلفا في الاتجاه المعاكس".
وقال: "أنا سعيد جدًا لوجودي هنا. فورزا ميلان!".
وأكد الألمان ان سيلفا سينضم في المقابل الى صفوفه.
وقال المدير الرياضي فريدي بوبيتش: "لقد توصل الناديان إلى اتفاق. وإذا سارت الأمور كما يجب، فإن سيلفا سيصبح لاعبًا في صفوفنا فيما سينتقل ريبيتش إلى ميلان".
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