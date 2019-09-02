صحف ألمانيا.. ضعف دورتموند وبواتينج إلى اليوفي

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الإثنين 2 سبتمبر 2019

تعددت اهتمامات صحف ألمانيا، الصادرة صباح اليوم الإثنين، والتي جاء على رأسها آخر التحركات في سوق الانتقالات، إلى جانب أبرز النتائج التي تحققت في ثالث جولات البوندسليجا هذا الأسبوع. وخرجت صحيفة "Abendzeitung" بعنوان "بواتينج إلى اليوفي"، في إشارة لقرب انتقال جيروم بواتينج، مدافع بايرن ميونخ، إلى يوفنتوس الإيطالي في آخر أيام الميركاتو الصيفي.

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أما صحيفة "كيكر" فخرجت بعنوان "لابد لي من تحمل الكثير"، وذلك على لسان حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للبايرن، خلال مقابلة تطرق فيها للحديث عن الانتقادات التي تعرض لها بسبب تأخر الصفقات الصيفية. كما حمل الغلاف عنوان "طريق جديد تحت قيادة ناجلسمان"، وذلك في إشارة للبداية المثالية لفريق لايبزيج مع مدربه الجديد، جوليان ناجلسمان، مما مكنه من تحقيق العلامة الكاملة وتصدر جدول البوندسليجا بعد 3 جولات.

وشمل الغلاف أيضًا عنوان "لوف والتغيير الدقيق"، في إشارة لعملية التغيير التي بدأها يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، مؤخرًا. بينما جاءت صحيفة "WAZ" بعنوان "ضعف مخيف لدورتموند"، في إشارة واضحة للأداء الباهت الذي ظهر به بوروسيا دورتموند خلال خسارته المفاجئة على يد يونيون برلين، الصاعد حديثًا، بنتيجة (1-3). كما حمل الغلاف عنوان "تنفس شالكه"، وذلك بعدما حقق الأزرق الملكي أول فوز له في البوندسليجا هذا الموسم، بإسقاط هيرتا برلين بثلاثية نظيفة، السبت الماضي.