شكرا لقرائتكم لجنة التخطيط في الأهلي تجتمع مع فايلر قبل بدء المؤتمر الصحفي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تعقد لجنة التخطيط لقطاع الكرة بالنادى الأهلى اجتماعا مع السويسري فايلر المدير الفني الجديد للفريق وجهازه المعاون قبل انطلاق المؤتمر الصحفي.
وتستعرض لجنة التخطيط بعض الأمور السريعة مع فايلر كما تعد الجلسة بمثابة تعارف بين الطرفين قبل بدء المهمة رسميا.
ويتراس اللجنة الدكتور طه اسماعيل وتضم في عضويتها كلا من زكريا ناصف وخالد بيبو كما سيحضر محمود الخطيب رئيس النادي الاجتماع التعارفي.
ويضم الجهاز المعاون لفايلر كلا من ؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، و سامي قمصان مدربًا مساعدً.
كان فايلر الذى تعاقد معه الااهلي موسماً قابل للزيادة قد وصل القاهرة في الساعات الإولى من صباح اليوم بعدما برفقة المهندس خالد مرتجي عوض مجلس الإدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات حيث سافر الثنائي للتفاوض مع أكثر من مدرب قبل أن يتم التعاقد مع المدرب السويسري.
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