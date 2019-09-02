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شكرا لقرائتكم كيف علق عبد الله جمعه على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل علق الظهير الأيمن لنادي الزمالك عبد الله جمعة على صعود فريقه لنهائي كأس مصر بعد أن تغلب على الاتحاد بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني قائلا : " اللهم ديمها علينا فرحة" ، وذلك عبر حسابه الشخصي بتويتر .
وينتظر الزمالك الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، المقرر إقامتها مساء غد الأثنين، فى إطار منافسات دور نصف النهائى، لتحديد طرفى المباراة النهائية
استطاع الزمالك العبور للمباراة النهائية للمرة الـ40 فى تاريخه، حيث سبق له وحقق اللقب 26 مرة فيما هُزم وحل وصيفًا 13 مرة من قبل فيما كانت مباراة اليوم هى الـ55 التى يظهر خلالها فى دور نصف النهائى، والثامنة على التوالى.
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