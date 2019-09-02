شكرا لقرائتكم كيف علق عبد الله جمعه على تأهل الزمالك لنهائي كأس مصر ؟... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق الظهير الأيمن لنادي الزمالك عبد الله جمعة على صعود فريقه لنهائي كأس مصر بعد أن تغلب على الاتحاد بهدف دون رد في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الإضافي الثاني قائلا : " اللهم ديمها علينا فرحة" ، وذلك عبر حسابه الشخصي بتويتر .





وينتظر الزمالك الفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت، المقرر إقامتها مساء غد الأثنين، فى إطار منافسات دور نصف النهائى، لتحديد طرفى المباراة النهائية

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