شكرا لقرائتكم بيراميدز يستضيف بتروجت فى نصف نهائى كأس مصر باستاد بتروسبورت... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في تمام الثامنة مساء اليوم الأثنين صوب استاد بتروسبورت، حيث مباراة بيراميدز وبتروجت في نصف نهائي بطولة كأس مصر، حيث يطمح بيراميدز في مواصلة الانطلاقة القوية تحت قيادة الفرنسي ديسابر المدير الفني للفريق بعد اجتياز حرس الحدود ومن قبله النادي الأهلي في البطولة المحلية.

الفريقان تأهلا إلى الدور نصف النهائي ببطولة الكأس بعد تحقيق أكثر من مفاجأة حيث تأهل بيراميدز بعد الفوز على الأهلي بهدف نظيف في دور الـ 16 ثم الفوز بثنائية نظيفة على حرس الحدود في ربع النهائي، بينما جاء تأهل بتروجت عقب الفوز على إنبي بهدفين مقابل هدف، وكان الفريق البترولي قد تأهل من دور الـ 16 بعد تخطي الرجاء المطروحي بنتيجة 4/1.

ورغم هبوط بتروجت إلى دوري القسم الثاني إلا أن بيراميدز يخشى مفاجآت الكأس حيث تعد تلك البطولة الفرصة الأخيرة للفريق البترولي بقيادة محمد عودة لوداع الموسم بشكل جيد بعد الأداء المخيب للآمال في دوري الموسم الماضي والذي قاد الفريق إلى الهبوط لدوري المظاليم.

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ويدخل فريق بيراميدز المباراة منتشياً بعدما حقق 4 انتصارات متتالية تحت قيادة ديسابر، من بينها الفوز على الأهلي والحرس في كأس مصر، كما ضرب الفريق موعداً مع بلوزداد الجزائرى في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز على ايتوال دو الكونغولى، فى مباراتى الذهاب والعودة بنتيجة 5/1 .

على الجانب الأخر يغيب حسام حسن نجم دفاع بتروجت عن مواجهة فريقه المرتقبة والهامة أمام بيراميدز وسيقوم محمد عودة المدير الفنى لبتروجت بتجهيز بديل لسد الثغرة الدفاعية من جراء ابتعاد حسام حسن عن اللقاء.

وحال انتهاء الوقت الأصلى بالتعادل لمباراة الليلة يلعب الفريقان وقتًا إضافيًا مدته نصف ساعة على شوطين، وإذا استمر التعادل تطبق قاعدة ركلات الترجيح من نقطة الجزاء لتحديد الفريق الفائز ويتطلع بيراميدز للفوز الليلة وإستكمال رحلة التتويج باللقب الأول.