أحمد عبد الله يزور معسكر المنتخب الأوليمبي...

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جدة - عمرو شويل يخوض منتخب مصر الأوليمبي تدريبه فى السادسة مساء اليوم بالملعب الفرعي لاستاد القاهرة الدولي ، و يزور اليوم أحمد عبدالله عضو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة مران المنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب للإطمئنان على أحوال الفريق الذى يستعد لخوض وديتين أمام السعودية يومي 7 و 10 سبتمبر الجاري فى إطار الإعداد لكأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل . وكان شوقي غريب قد أعلن أسماء 28 لاعبا لخوض مباراتي المنتخب السعودي الدوليتين يومي 7 و 10 سبتمبر هم رباعي حراس المرمى عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير ، و فى خط الدفاع: أسامة جلال، محمود برعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي ، و الوسط محمد صادق، أحمد أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام و إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي و فى الهجوم صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش ، وتم إستبعاد العراقي و عبد القوي مؤخراً بسبب الإصابة.

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