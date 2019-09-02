شكرا لقرائتكم لويس ألبرتو ينقذ لاتسيو من الخسارة أمام روما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أحرز لويس ألبرتو هدفا في الشوط الثاني ليقود لاتسيو للتعادل 1-1 مع روما في قمة مثيرة بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم يوم الأحد.

وتقدم روما في الدقيقة 17 من ركلة جزاء نفذها ألكسندر كولاروف بعد مجموعة من الفرص الخطيرة، إذ سدد لاتسيو في إطار المرمى ثلاث مرات وروما مرتين في أول نصف ساعة.

وبدا فريق المدرب سيموني إنزاغي أكثر خطورة وعادل النتيجة في الدقيقة 60 عن طريق ألبرتو. لكن إطار المرمى حرمه من التقدم مرة أخرى عندما سدد البديل ماركو بارولو في العارضة قرب النهاية ثم وضع مانويل لاتساري الكرة في الشباك في الوقت المحتسب بدل الضائع قبل أن يلغي الحكم الهدف بداعي التسلل.

وبهذه النتيجة يملك لاتسيو أربع نقاط قبل مواجهته خارج الديار ضد سبال بعد فترة التوقف الدولي، بينما حصد روما نقطتين من أول مباراتين في الموسم ويستضيف ساسولو في مباراته التالية.