"التصعيد أو الرحيل".. لاعب شباب الأهلي يستعين بتجربة برشلونة.. ومدربه يرد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أثار صالح نصر، مهاجم فريق شباب النادي الأهلي، مواليد 99، الجدل في الفترة الأخيرة؛ بعد تصريحاته التي طالب فيها الرحيل عن القلعة الحمراء، وانتقد فيها أوضاع قطاع الناشئين، وطالب بالحصول على فرصة بالفريق الأول.

وتواصل "الخليج 365" مع صالح نصر، وأكد أنه يتمسك بالرحيل عن ناديه في الفترة الحالية بحثا عن مستقبله، بعد أن تم تجاهل تصعيده لصفوف الفريق الأول في الفترة الأخيرة رغم أنه هداف مسابقة الجمهورية في آخر موسمين.

وأضاف: "رغبتي في الرحيل ليس لها علاقة بنادي الزمالك، فأنا لن ألعب للقلعة البيضاء بأي شكل، ما أقوله هو أن الأهلي يريد حاليا إفساد مستقبلي، ولا أعرف سببا لذلك".

وواصل: طالما أن الأهلي فوق الجميع، ولا يقف على أي لاعب، فلماذا يصرون على استمراري؟ لأنني مازلت مرتبطًا بعقد مدته 3 سنوات؟

وأوضح: "تلقيت عرضا من أحد أندية الدوري الممتاز لاستعارتي موسمًا، وفوجئت بأن الأهلي يرغب في الحصول على 1.5 مليون جنيه، بالتأكيد كان شرطا مُبالغا فيه لهذا لم تُكلل الأمور بالنجاح".

وأنهى تصريحاته: "إما أن يتم تصعيدي لصفوف الفريق الأول، أو يتركوني أرحل، لا أريد البقاء، متى سألعب للفريق الأول وأنا حاليا عمري 20 عامًا، في حين أن لاعبا مثل أنسو فاتي شارك مع برشلونة، وهو بعمر الـ16 عاما. الغريب أن الجميع يتجاهلني، ولم يتحرك أحد للحديث معي".

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واتجه الخليج 365 أيضا إلى عمرو أنور، المدير الفني لفريق 99، للرد على كل ما ذكره اللاعب.

وقال أنور: "كرة القدم لا تعترف بالوعود، إنما بالمستويات، ولو كنَا رأينا أن مستواه يؤهله للتواجد في الفريق الأول بالنادي كان سيتم تصعيده علي الفور".

وأضاف أنور، في تصريحات لـ"يلا كورة: "رغبته في الرحيل أمر يعود له، لكن ما أؤكد عليه أنه لاعب صغير السن، وهناك بعض المحيطين به يؤثرون في طريقة تفكيره ويجعلونه لا يُريد البقاء داخل الأهلي".

وأكد: "صالح نصر لاعب جيد سلوكيا وأخلاقيا. أنا تحدثت معه مؤخرا، وقالي لي إنه يُريد تصعيده للفريق الأول، وأكدت له أنني قمت بعرض أمره على لجنة التخطيط لقطاع الكرة، التي تضم شخصيات تمتلك خبرات كروية كبيرة، وأكدت اللجنة أنه في حالة وصول عرض رسمي بمقابل مالي جيد، فلن يتم الوقوف أمام مستقبله".

وأردف: "طالبته بضرورة الاجتهاد في التدريبات حتى يكون جاهزا على النحو الأمثل في حالة تلقيه عرضا من أي ناد لضمه، نحن لا نقف أمام مستقبل أي لاعب يريد الرحيل بدليل عدد اللاعبين المعارين من الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية".

واختتم مدرب فريق شباب الأهلي تصريحاته: "هناك شخصيات غير أمينة تؤثر عليه وتحاول إفساد علاقته بالأهلي والتأثير في قراراته المستقبلية".