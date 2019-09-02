تقرير.. "الرد على الانتقادات".. 4 تحديات أمام فايلر مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد همام:

بعد شد وجذب وطول انتظار لحين الاستقرار على خليفة المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي لقيادة الأهلي جاءت إدارة القلعة الحمراء لتعلن عن هوية المدرب الجديد للفريق وهو السويسري رينيه فايلر.

فايلر ليس اسما كبيرا في عالم التدريب، لكن السويسري صاحب الـ45 عامًا لا يمتلك سوى سلاح واحد من أجل تقديم نفسه للجماهير وتحديدًا المنتمية للأهلي وهو الإقناع سواء على صعيد النتائج أو المستوى.

إدارة الأهلي قامت بتقديم المدرب الجديد لوسائل الإعلام عقب وصوله إلى مصر، أمس الأحد، لكن سيكون فايلر عليه تحديات مع بداية مشواره في القلعة الحمراء، سوف نستعرضها في التقرير التالي:

- عهد جديد

خلال المجلس الحالي الذي يدير الأهلي حاليًا استعانت الإدارة الحمراء بالثنائي الأجنبي باتريس كارتيرون ومارتن لاسارتي من أجل تصحيح مسار الفريق لمواصلة المنافسة على الألقاب المحلية بجانب استعادة الألقاب القارية حيث كان آخرها التتويج بالكونفدرالية الأفريقية 2014.

كارتيرون كان قاب قوسين أو أدنى من قيادة الفريق الأحمر نحو التتويج القاري، من خلال الحصول على لقب دوري أبطال أفريقيا الغائب عن خزائن النادي منذ 2013 بعد الفوز على أورلاندو بطل جنوب أفريقيا.

صدمة الأهلي مع الفرنسي كانت بالخسارة من الترجي التونسي في النهائي الأفريقي، ثم أعقبه الخروج العربي على يد الوصل الإماراتي لتستدعي الإدارة الحمراء بالمدرب الأوروجوياني صاحب التجارب في الدوري الإسباني مع ريال سوسيداد وناسيونال الأورجوياني إلا أن مارتن لاسارتي لم ينجح في تقديم نفسه للجماهير فكانت البداية الخسارة الثقيلة التي منيّ بها الفريق على يد صنداونز الجنوب أفريقي (5-0) في ذهاب دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال أفريقيا لتكون هذه الخسارة هيّ الأكبر للفريق الأحمر في البطولات الأفريقية.

لاسارتي استطاع أن يحافظ للأهلي على لقب الدوري للموسم الرابع، بعد صراع شرس مع الثنائي الزمالك وبيراميدز إلا أن نهاية الأوروجوياني كانت بعد خسارة لقب كأس مصر على يد بيراميدز (1-0) في ربع نهائي البطولة.

وسيكون فايلر عليه تحدي من نوع خاص من أجل إعادة الفريق للبطولات سواء في القارة الأفريقية بجانب استمرار المنافسة على لقب الدوري.

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- ضيق الوقت

أيام قليلة وسيستأنف الأهلي مشواره الأفريقي عندما يلعب فريق كانو سبور بطل غينيا حيث ستكون هذه المباراة هي الأولى لفايلر مع الفريق الأحمر.

والطبع سيعاني فايلر من ضيق الوقت لمعرفة اللاعبين بالشكل الأمثل خاصة أن اللقاء سيقام في منتصف الشهر الحالي مما يعني أن السويسري سيكون مطالبًا بدراسة الفريق قبل بداية مشواره الجديد.

- السوبر والدوري

حتى الآن لم يستقر الاتحاد المصري على موعد بطولتي السوبر المصري وبطولة الدوري لكن سيكون فايلر في تحدي مع الأهلي قريبًا خاصة أن مسئولي "الجبلاية" سيحددوا موعد السوبر الذي سيكون أمام الزمالك في القترة المقبلة.

وسيكون لقاء الزمالك في قمة السوبر المصري اختبارًا لفايلر أمام جماهير الأهلي والتي ستطالب بالفوز باللقب قبل بداية الموسم الجديد بجانب تصحيح الوضع، بعد الخروج من الكأس ومن قبله خسارة اللقب الأفريقي والبطولة العربية (كأس زايد) حيث اكتفى النادي الأحمر بالتتويج بلقب الدوري فقط.

- الرد على الانتقادات

بعد الإعلان عن فايلر لقيادة المهمة الفنية بالأهلي تعرضت إدارة النادي بجانب المدرب السويسري لانتقادات شديدة اللهجة خاصة أنه لا يمتلك سيرة ذاتية قوية في القارة العجوز.

طه إسماعيل، رئيس لجنة التخطيط بالنادي الأهلي، دافع عن السويسري قائلاً:"فايلر حقق نجاحات كبيرة في بلجيكا وسويسرا ولديه الطموح في تحقيق إنجازات وديناميكية في العمل".

وأضاف: "كان من الممكن أن نتعاقد مع مدرب كبير يبلغ من العمر 60 أو 70 عاما، لكننا سنجد أنه لا يملك حيوية وطموحا، فايلر يتمتع بالالتزام والانضباط ويجيد التعامل مع اللاعبين، وهذا ما تكشفه السير الذاتية".

وتابع: "هناك عدد كبير طالب بضرورة التعاقد مع مدرب عالمي له اسم ضخم في عالم تدريبي، لكن هذا لا يكفي، المدرب العالمي (شبع نتائج) ولا يملك طموح تحقيق إنجازات، ومنهم من اختار تولي القيادة الفنية في يناير".

وأتم رئيس لجنة التخطيط للكرة بالأهلي قائلاً: "وجدنا رينيه فايلر طموحا وشخصية قوية وإمكانيات جيدة، يجب ألا نستبق الأحداث، أحيانا الأسماء لا تغني وهناك من جاء ولم يحقق نتائج جيدة".