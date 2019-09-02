رياضة | واندا إيكاردي تبحث عن طوق النجاة لـ زوجها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واندا إيكاردي تبحث عن طوق النجاة لـ زوجها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسعى زوجة اللاعب الأرجنتيني، ماورو إيكاردي، ووكيلة أعماله، واندا نارا، للعثور على مخرج من الورطة، التي يقبع فيها اللاعب مع نادية إنتر ميلانو الإيطالي مع إسدال الستار على الميركاتو الصيفي في إيطاليا وإسبانيا، مساء الاثنين، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت غرينيتش.

وقبل حلول هذا الموعد تأمل واندا في أن تتمكن من التوصل لاتفاق نهائي بشأن إيكاردي ليرحل تماما عن الدوري الإيطالي.

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ومع اللحظات الأخيرة، بدأت واندا في مغازلة فريق برشلونة الإسباني على أمل أن تتمكن من إبرام صفقة في اللحظات الأخيرة ينتقل بها زوجها إلى "كامب نو" قبل إغلاق فترة القيد، معتمدة في ذلك على حاجة برشلونة للاعب يتبادل مركز الهجوم مع لويس سواريز ويكون بنفس قيمة المهاجم الأوروغواياني، لتكون الصفقة بمثابة معجزة اللحظات الأخيرة التي ستنقذ اللاعب من جحيم إنتر ميلانو المنتظر، وفقا لصحيفة "آس" الإسبانية.

لكن رغبة واندا نارا ستواجه مفاوضات إدارة النادي المستمرة مع إدارة باريس سان جرمان، بحسب ما أكدت شبكة "سكاي سبورت".

وأشارت الشبكة إلى أن الاتفاق بين إدارتي الناديين ينص على أن يتم تجديد عقد اللاعب مع "أفاعي ميلانو"، وهو العقد الذي ينتهي في صيف 2021، في مقابل حصول سان جرمان على اللاعب لمدة عام على سبيل الإعارة، يعود بعدها المهاجم صاحب الـ26 عاما إلى الإنتر مرة أخرى.