رياضة | زيدان يتغزل في ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يتغزل في ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد سعادته عقب التعادل أمام مضيفه فياريال (2-2) في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

وقال زيدان في مؤتمر صحفي عقب مباراة ريال مدريد وفياريال: "من الجائز أن تحدث الأخطاء في كرة القدم، ولكني أشعر بأشياء إيجابية، قدمنا أداءً جيداً للغاية باستثناء أولـ 15 دقيقة من اللقاء والتعادل على هذا الملعب أمر وارد، ولكني راضٍ عن بعض الجوانب الإيجابية، فباستثناء أول 15 دقيقة من اللقاء، الفريق كان جيداً، أننا أثبتنا قدرتنا على العودة في النتيجة، وهذا أمر مهم".

وأضاف زيدان: "لا أعرف ما حدث في الشوط الثاني.. سيطرنا لكن المنافس وصل مرتين وسجل هدفين، يجب علينا أن نعالج هذا الأمر، والظهور بأداء أفضل في الجانب الدفاعي. ولكني سعيد برد فعل اللاعبين، والأهم هو عدم الخسارة".

وأشار زيدان إلى أنه يخطط منذ البداية الدفع بثنائي هجومي أمام فياريال لأنه كان يدرك أن المنافس لديه مشاكل في قلبي الدفاع ولكن يجب عليه بدء المباريات بشراسة وكثافة هجومية أكبر حتى يتحقق الفوز.

مباريات ريال مدريد في شهر سبتمبر

ينتظر نادي ريال مدريد الإسباني بقيادة مدربه الفرنسي زين الدين زيدان، 5 مواجهات قوية خلال شهر سبتمبر ضمن منافسات بطولة الدوري الاسباني "الليجا" موسم 2019-2020، أبرزها لقاء "ديربي مدريد" ضد جاره اللدود أتليتكو مدريد والمقرر له 28 سبتمبر.

ويحتل ريال مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الاسباني بالموسم الحالي برصيد 4 نقاط، حيث استهل مشواره في المسابقة المحلية بالفوز على فريق سيلتا فيجو بنتيجة 3 – 1، سجل الأهداف (توني كروس – لوكاس فاسكيز – كريم بنزيما)، بينما تعادل في مباراة الجولة الثانية ضد فريق بلد الوليد بهدف لمثله سجله (كريم بنزيما).

يتصدر الفرنسي كريم بنزيما قائمة هدافي ريال مدريد بالموسم الحالي حتي الآن، برصيد هدفين.

ويسعي ريال مدريد بقيادة مدربه الفرنسي "زين الدين زيدان" لتقديم موسم استثنائي بالدوري الاسباني، وتحقيق نتائج جيدة، والمنافسة على لقب البطولة المحلية بعد التدعيمات القوية التي أجراها خلال الميركاتو الصيفي، وذلك لتعويض إخفاق الموسم الماضي واحتلال الفريق المركز الثالث في الليجا برصيد 68 نقطة وبفارق كبير عن غريمه التقليدي برشلونة.

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مواعيد مباريات ريال مدريد في سبتمبر

- ريال مدريد VS ليفانتي

يلتقي ريال مدريد مع نظيره ليفانتي صاحب المركز العاشر برصيد (3 نقاط)، في تمام الواحدة ظهرًا يوم السبت الموافق الرابع عشر من شهر سبتمبر المقبل، على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل الملكي، وهي مواجهة قد تكون سهلة نسبيًا للفريق المدريدي نظرًا للفوارق التاريخية والفنية بين الفريقين.

- ريال مدريد VS إشبيلية

سيكون فريق ريال مدريد على موعد مع مواجهة قوية ضد فريق إشبيلية "متصدر" ترتيب الدوري الاسباني حاليًا برصيد 6 نقاط، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأحد الموافق 22 سبتمبر، على أرضية ملعب "رامون سانشيز بيزخوان" معقل النادي الأندلسي.

- ريال مدريد VS أوساسونا

يعود نادي ريال مدريد لملعبه "سانتياجو بيرنابيو" مجددًا لمواجهة فريق أوساسونا صاحب المركز الثامن برصيد (4 نقاط)، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءًا يوم الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من شهر سبتمبر .

- ريال مدريد VS أتلتيكو مدريد

يختتم ريال مدريد مبارياته خلال شهر سبتمبر بمواجهة نارية ضد جاره اللدود أتلتيكو مدريد في "ديربي مدريد"، وذلك في تمام التاسعة مساءًا يوم السبت الموافق الثامن والعشرين من شهر سبتمبر على أرضية ملعب "واندا ميتروبوليتانو" معقل النادي الملكي.