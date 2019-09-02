رياضة | أرسنال "إيمري".. لن يصعد الفضاء بـ"التوكتوك"

انتهى ديربي شمال لندن في الجولة الرابعة من البريميرليج بتعادل مثير بين الأرسنال وغريمه توتنهام بنتيجة 2-2 في ملعب الإمارات معقل نادي الجانرز، حيث استطاع المدفجية العودة من تأخرهم بهدفين وتعديل النتيجة، لكن لماذا استقبلت شباك الأرسنال هذه الأهداف المبكرة في ملعب الفريق ووسط الأنصار رغم الاستحواذ الكبير منذ بداية المباراة؟!

أفكار اوناي ايمري

اعتمد اوناي ايمري منذ بداية المباراة علي مجموعة من الأفكار الهجومية مثل الضغط العالي، والدفاع المتقدم حيث تظهر الخرائط الحرارية لدفاع الآرسنال تمركز رباعي الدفاع "دافيد لويز، سوكراتيس، كولاسيناك، ماتيلاند نيلس" بالقرب من خط الوسط، بالإضافة للاستحواذ علي الكرة وبناء الهجمات من الخلف لكن الاعتماد علي مثل هذه الأفكار يسمح بوجود مساحات شاسعة خلف المدافعين وهو ما يحتاج المدافعين يتميزون بالسرعة التعامل مع المواقف الدفاعية المحتمل التعرض لها خلال المباراة.

إلي ايمري.. لن تصعد الفضاء بتوكتوك

المشكلة الكبري التي واجهت الأرسنال وسببت التأخر في النتيجة كانت عناصر الأرسنال الدفاعية التي لم تكن مناسبة لتطبيق تلك الأفكار التي يسعى إليها ايمري حيث يعيب ثنائي قلب الدفاع في الأرسنال لويز وسوكراتيس البطئ الشديد وهو ما كان السبب الرئيسي في الهدف الأول لتوتنهام الذي استغل مهاجموه المساحات خلف دفاع الآرسنال المتقدم في ظل عدم قدرة المدافعين علي مجاراة سرعات مهاجمي توتنهام لتتسبب أفكار ايمري في تأخر الفريق في النتيجة، لا شك أن الأفكار التي يحاول تطبيقها ايمري هي عصب كرة القدم الحديثة ولا غني عن تنفيذها عاجلًا أو أجلًا في فريق كبير بحجم الآرسنال لكن أمكانيات اللاعبين الحاليين لا تلائم تلك الأفكار خاصة أمام الفرق الكبرى التي تمتلك السرعات وبالتالي يكون المصير كما حدث في مباراة أمس، ويصبح أفضل تشبيه لأفكار ايمري وإمكانيات مدافعيه كمن يحاول أن يصعد الفضاء بتوكتوك.

Advertisements