رياضة | شيكابالا فتى مطرود تحول إلى منقذ الزمالكاوية من أزمات أبناء الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شيكابالا فتى مطرود تحول إلى منقذ الزمالكاوية من أزمات أبناء الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصل الدولي المصري محمود عبد الرازق شيكابالا، أيقونة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عزفه على ألحان التألق أبناء الإسكندرية، بتوزيعه لعرضية سحرية إلى مصطفى محمد، ساهمت في تأهل فريقه إلى المباراة النهائية من الكأس المفضلة للكتيبة الزمالكاوية.

وذلك بعدما حقق الزمالك فوزًا صعبًا مساء الأحد على الاتحاد السكندري، بهدف نظيف أحرزه المهاجم الشاب مصطفى محمد، بعد استغلاله لكرة عرضية من ركلة ركنية ليسددها بقدمه في شباك عماد السيد حارس زعيم الثغر، في ظل غياب الرقابة الدفاعية عن اللاعب، ليعلن عن هدف التأهل لفريقه في الدقيقة التاسعة من شوط المباراة الإضافي الأول، لينتظر الفائز من مباراة بتروجيت وبيراميدز في المباراة النهائية.

ولم يكن طريق شيكابالا نحو التألق المعتاد في مباريات الاتحاد السكندري سهلا، حيث تعرض اللاعب لبعض المعوقات في بداية لقاءاته مع زعيم الثغر، ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" في التقرير التالي أبرز لقطات وأهداف شيكابالا أمام زعيم الثغر كالتالي:

طرد شيكابالا أمام الاتحاد السكندري

في عام 2008، وضع شيكابالا أول بصماته السلبية مع الزمالك في مواجهاته أمام الاتحاد السكندري، بعدما تعرض للطرد في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، لتنتهي بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن الجولة الثامنة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز.

هاتريك شيكابالا أمام الاتحاد السكندري

وتألق شيكابالا في مباراة كانت الأصعب على الزمالك أمام الاتحاد، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري المصري لعام 2010، بعدما تقدم هاني العجيزي بالهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 7، قبل أن يدرك شيكابالا التعادل للزمالك في الدقيقة 33، بعدما سبقه محمود فتح الله بإهدار ركلة جزاء في أو ثلث ساعة من المباراة.

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وتقدم أحمد جعفر بالهدف الثاني للزمالك بالدقيقة 35، ليرد أوتوبونج بالتعادل سريعًا بعد أربعة دقائق فقط، لتزداد المباراة إثارة بهدف شيكابالا الثالث لفريقه والثاني له قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وفي الشوط الثاني، تمكن زعيم الثغر من إدراك التعادل مبكرًا بهدف عن طريق هاني العجيزي في الدقيقة 57، قبل أن يختتم شيكابالا رباعية الزمالك بإحراز الهدف الثالث له"هاتريك" في الدقيقة 76، والغريب في الأمر أن الثلاثة أهداف كانت من ركلات حرة مباشرة ليقود فريقه للحصول على ثلاثة نقاط في مباراة صعبة.

كلاكيت تاني مرة.. شيكابالا يتعرض للطرد أمام الاتحاد السكندري

وفي عام 2011، تعرض شيكابالا للطرد الثاني له أمام زعيم الثغر، بعدما حصل على البطاقة المراء في الدقيقة 58 من عمر اللقاء، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، بعد إهدار أحمد جعفر لركلة جزاء في الدقيقة 68، ضمن منافسات الجولة الـ 28 من بطولة الدوري المصري.

شيكابالا والعودة للتألق أمام الاتحاد السكندري

تمكن شيكابالا من استعادة بريقه سريعًا أمام الاتحاد السكندري في مباراة صعبة على الفارس الأبيض، حيث تقدم الاتحاد بهدف عن طريق يوسف أوباما في الدقيقة 35، قبل أن ينجح شيكابالا في إدراك التعادل للفارس الأبيض في الدقيقة 63، ويخطف باسم مرسي هدف الفوز للزمالك في الدقيقة 75، ليقود فريقه إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس مصر لعام 2016.

عودة شيكابالا للتألق مجددًا في مباريات الكأس أمام الاتحاد

وفي سيناريو مكرر لعام 2016، نجح شيكابالا في المساهمة في تأهل فريقه للمباراة النهائية في مباراة فريقه بالأمس، بعدما امتدت المباراة للأشواط الإضافية بعد إنتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي، ولكن مع تألقه المعتاد تمكن شيكابالا من أرسال عرضية متقنة من ركلة ركنية في الدقيقة 99 إلى مصطفى محمد تمكن من إيداعها شباك عماد السيد حارس الزمالك، معلنًا عن الهدف الأول والوحيد في المباراة، ليقود فريقه لانتصار هام وجديد على أبناء الإسكندرية.