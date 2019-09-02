رياضة | تردد قنوات بي إن سبورت الجديدة 2019 الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تردد قنوات بي إن سبورت الجديدة 2019 الناقلة لمباريات الدوريات الأوروبية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



يبحث الكثير من الأشخاص حول العالم وبالتحديد في منطقة الشرق الأوسط والوطن العربي وشمال افريقيا عن تردد قنوات بي إن سبورتس الجديدة التي يتم بثها من العاصمة القطرية الدوحة وتستحوذ عل

ى أكثر من 80% من جملة البطولات التي تقام كل عام.

وفي التقرير التالي يسلط معكم موقع الخليج 365 الرياضي الضوء على تردد قنوات بي إن سبورتس الجديدة بالإضافة إلى أبرز البطولات التي تنقل على شاشتها.

بطولات بي إن سبورت البداية مع الدوري الاسباني الذي يتنافس عليه كل عام فريقي ريال مدريد وبرشلونة مع دخول بعض الفرق الأخرى التي تتبارى من بعيد مثل أتلتيكو مدريد وكذلك فرق فالنسيا وإشبيلية وبعض الفرق المتبقية تتنافس على المقاعد المؤهلة لبطولة الدوري الأوروبي.

ثاني البطولات التي تعرض على قنوات بي إن سبورت الجديدة 2019 الدوري الانجليزي الذي حصل على لقبه الموسم الماضي فريق نادي مانشستر سيتي ويبحث محمد صلاح ورفاقه عن تقديم مستويات مميزه الموسم الجاري من اجل الحصول على اللقب الغائب منذ اكثر من ربع قرن.

ومن البطولات التي تنقل على قنوات بي إن سبورتس بطولة الدوري الايطالي الممتاز التي يحتكر لقبها خلال السنوات التسعة الماضية فريق نادي يوفنتوس مثلما هو الحال في البوندسليجا الالمانية التي يسيطر عليها فريق نادي بايرن ميونخ وأخيراً الدوري الفرنسي الذي يذهب لجعبه فريق نادي باريس سان جيرمان كل موسم.

ولا تقتصر البطولات التي تنقلها قنوات بي إن سبورتس عبر شاشتها على كرة القدم فحسب بل تقوم بنقل جميع الرياضات الاخرى مثل كرة التنس التي يتنافس على بطولاتها الخمسة الكبرى روجيه فيدرير ورفائيل نادال بالإضافة إلى دجكوفيتش. Advertisements

كما تتعدد برامج القناة بالإضافة إلى أنه يوجد تنوع كبير بين نوعيه المذيعين الموجودين فيها وتتيح القناة وجود واحدة مفتوحة تبث بصورة مجانية على القمر الصناعي نايل سات لعرض كل كبيرة وصغيرة في الكرة العالمية والعربية على مدار الساعة.