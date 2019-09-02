ميودراج يستيتش يقود تدريبات الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد...

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واستقبل المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، المدير الفنى الجديد لفريق الكرة " ميودراج يسيتش " ومساعده سارديان تيكياسكى اللذان وصلا إلى القاهرة منذ ساعات قليلة وذلك من أجل توقيع العقود معهما بشكل رسمى قبل قيادة الفريق فى منافسات الموسم الجديد.
وعبر إبراهيم عثمان، خلال الجلسة عن ثقته الكبيرة فى المدير الفنى من أجل تحقيق طموحات مجلس إدارة وجماهير النادى وقيادة الفريق الى المنافسة على جميع البطولات، مؤكدا أن اختياره كان بسبب خبراته الكبيرة فى المنطقة العربية و عدد البطولات التى حصل عليها المدير الفنى طوال مشواره داخل المنطقة العربية أو فى القارة الأوروبية.
وكان النادى الإسماعيلى قد أعلن أمس عن تشكيل الجهاز الفنى الجديد للفريق و الذى ضم كلآ من :
صبرى المنياوي .. مدير الكرة
ميودراج يسيتش.. المدير الفنى
سرديان تيكياسكى .. مساعد مدرب
أدهم السلحدار .. مساعد مدرب
سعفان الصغير .. مدرب حراس مرمى
أكرم علياوي .. مخطط أحمال
بالإضافة الى الجهاز الإدارى والطبى.
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