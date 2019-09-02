شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية تدرس الاستعانة بخبير إنجليزى لوضع جدول مباريات الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تدرس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة الاستعانة بخبير من الاتحاد الانجليزى لكرة القدم لوضع جدول مباريات الدورى العام الجديد، منعا لأى إرتباك فى جدول الدورى على أن تبدأ المسابقة وتنتهى موعد محدد مسبقا دون أى تعديلات طارئة على الجدول.

كان الاتحاد الدولي -فيفا- قد عين لجنة خماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني و جمال محمد على نائبا و عضوية كلاً من محمد فضل و أحمد عبدالله و سحر عبد الحق.