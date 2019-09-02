شكرا لقرائتكم ميتشو يغلق ملف كأس مصر ويفكر فى مواجهة بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك، بداية الاستعدادات لمواجهة بطل السنغال بغلق ملف كأس مصر ولكن مع الحديث مع اللاعبين حول واقعتي الثنائي إسلام جابر وكريم بامبو لاعبي الفريق الذي تم استبعادهما من لقاء الاتحاد السكندري في نصف نهائي بطولة الكأس.

وسيشدد ميتشو فى جلسته القادمة مع لاعبى الزمالك إنه لا مجال أمام أي لاعب حول الاعتراض بشأن استبعاده من قائمة المباريات وإن التواجد في معسكرات الفريق التي تشارك في المباريات وفقا لرؤيته وإن كل لاعب سيقاتل في التدريبات ويجتهد مع التزامه الكامل بالتعليمات سيكون له فرصة ودور أساسي معه خاصة إن الفريق يشارك في عدد مختلف من البطولات.