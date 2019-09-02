رياضة | هدف ريال مدريد يفضل اللعب في البريميرليج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هدف ريال مدريد يفضل اللعب في البريميرليج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح برونو فيرنانديز نجم وسط سبورتنج لشبونة البرتغالي وهدف ريال مدريد الإسباني في فترة الانتقالات الصيفية الحالية عن رغبته في اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الفترة المقبلة.

وأشارت العديد من التقارير إلى أن برونو يعتبر أحد أبرز الأسماء المرشحة للإنضمام إلى صفوف ريال مدريد لتدعيم مركز خط الوسط، حيث بدأ بالفعل مسئولو الملكي في المفاوضات لضمه مع أنباء حول التوصل لاتفاق.

وقال فرنانديز في تصريحات لصحيفة GQ Portugal: "حلمي كان ولا يزال اللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز".

واختتم فرنانديز تصريحاته قائلاً : "توتنهام حاول ضمي وبالنسبة لي كانت الظروف جيدة لكن إدارة سبورتنج لشبونة وجدت أن العرض لم يكن كافيًا وكان علي احترام هذا القرار".

Advertisements

وأفادت الصحيفة البرتغالية بأن توتنهام صرف النظر عن التعاقد مع برونو فيرنانديز بالإضافة إلى الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو نجم ريال بيتيس قبل نهاية سوق الإنتقالات الصيفية الحالية في إنجلترا.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن مستقبل فرنانديز أفضل لاعب الموسم الماضي في الدوري البرتغالي مجهولًا، حيث مازال متبقى ساعات قليلة على نهاية سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت الصحيفة البرتغالية أن دانييلي برادي المدير الرياضي لفيورنتينا كان قد صرح بأن فيرنانديز سيوقع لريال مدريد مقابل 70 مليون يورو.

وكانت تقارير إذاعية إسبانية أكدت اقتراب ريال مدريد من التعاقد مع خليفة كريستيانو رونالدو قبل أن ينفي الملكي نفيًا قاطعًا توصله لاتفاق للتعاقد مع لاعب وسط سبورتينج لشبونة برونو فرنانديز خليفة الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي.