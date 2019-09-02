رياضة | ريال مدريد يقترب من حسم صفقة سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ريال مدريد يقترب من حسم صفقة سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت تقارير صحفية، على أقتراب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني من التعاقد مع نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وذكرت التقارير، أن ريال مدريد توصل لاتفاق مع باريس سان جيرمان للحصول على خدمات الفرنسي ألفونس أريولا، حارس مرمى الفريق، قبل غلق سوق الانتقالات الصيفية الحالي، المقرر إنتهاءه مساء الغد.

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ويبدو أن ريال مدريد سيختتم موسم انتقالاته بأريولا، لتدعيم مركز حراسة المرمى الذي يشهد تخبطًا كبيرًا في ظل تراجع مستوى ثيبو كورتوا، حارس الميرنجي الأساسي، والذي يشهد هجومًا كبيرًا من قبل عشاق الميرنجي.

وذكرت التقارير أن عدم مشاركة أريولا في مباراة ميتز الماضية بالدوري الفرنسي، تؤكد على اقترابه من صفوف النادي المدريدي، على أن يتم تقديم الصفقة رسميًا غدًا.