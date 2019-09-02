الان تتابع اختتام المرحلة الثانية من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الطائف- الخليج 365- عبد الله العازمي:
أنهى الاتحاد السعودي للهجن مساء يوم أمس الأحد المرحله الثانيه من منافسات مهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثانية والمخصصة لأشواط الماراثون والأشواط الدولية واشواط الأنتاج واشواط السودانيات والتي انطلقت منذ صباح يوم الثلاثاء الماضي بمشاركات 8 دول وهي الجمهوريه الفرنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية وجمهورية السودان والمملكة الاردنية الهاشمية بعدد يقارب من ال ١٥٠٠ مطيه منها حوالي ٥٠٠ مطيه في الأشواط الدولية طيلة الستة أيام الماضيه بواقع فترتين صباحيه ومسائية.
وعمل مهرجان ولي العهد للهجن في دورته الثانية على تعزيز الجوانب الحضارية والوطنية، إضافة إلى دعم النشاط السياحي بمحافظة الطائف بشكل خاص، والمملكة بشكل عام؛ وهو ما جعلها واحدة من أكثر دول العالم حراكًا على صعيد تفعيل دور القطاع السياحي.
وأسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يأتي ضمن اهتمامات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ودعمهما المستمر لمختلف قطاعات الدولة.
والسعي لإنجاح الفعاليات والمناسبات المحلية والدولية، من خلال دعم البرامج والفعاليات والبطولات الرياضية المختلفة، بما يواكب رؤية المملكة 2030 الطموحة والهادفة.
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