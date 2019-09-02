الان تتابع النصر يتعاقد مع لاعب نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365:
أعلن نادي النصر السعودي التعاقد رسميًا مع مواطنه اللاعب مختار علي، قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة.
ويلعب مختار (21 عامًا) في مركز الوسط الدفاعي، وهو من أبوين صوماليين ومن مواليد المملكة العربية السعودية.
وكان نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي، أعلن رسميًا انتقال اللاعب مختار علي إلى نادي النصر.
وأغلق الميركاتو الصيفي داخل المملكة، السبت، لتصبح صفقة مختار علي هي الأخيرة للنصر هذا الصيف.
وانضم مختار إلى نادي فيتسيه قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في كانون ثان/يناير 2017.
وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو، وبشكل فجائي، حسبما أعلن الحساب الرسمي لفيتسيه عبر تويتر.
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