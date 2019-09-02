شكرا لقرائتكم خبر عن قصة 10 أيام حوّلت رانيا علواني من مجني عليها إلى جانٍ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - على مدار 10 أيام خطفت الدكتورة رانيا علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، الأضواء بامتياز، فأصبحت مثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نحو مفاجئ، ما بين تعاطف أعقب استهزاء إعلامي بما تصنعه في حياتها العملية، ونقد لاذع تبع ردودها العنيفة على جمهور المارد الأحمر عبر «تويتر»، لتتحول من مجني عليها إلى جان سريعًا.

في يونيو الماضي، استضاف الإعلامي تامر أمين عضوة مجلس إدارة الأهلي في برنامج «آخر النهار»، وخلال الحلقة تناول جزئية تقسيم يومها ما بين عملها كطبيبة نساء وتوليد، وفي النادي، وكنائبة برلمانية، إضافةً إلى مهامها كأمٍ وزوجة في المنزل.

وأعربت «رانيا» آنذاك عن امتنانها لزوجها الذي ساعدها على الوصول لهذه المرحلة من الراقية ونجاحها في المجالات المختلفة التي خاضتها، وهو ما حاول «تامر» التقليل منه، موجهًا حديثه لشريك عمرها: «إحساسك إيه وإنت بتعمل شاي بلبن وبتذاكر للأولاد وهي قاعدة في التليفزيون وهتطلع على العيادة وبعدها مجلس النواب؟»، وهو ما ردت عليه: «شكلي هروّح عند أهلي النهاردة».

مرت الحلقة دون تسليط الضوء عليها حتى أواخر أغسطس المنصرم، حينما انتشر هذا الجزء من الحوار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها تحولت «رانيا» إلى ضحية لـ«لتامر»، وأخذت الأمور طابع الجدية، بتقدّم المجلس القومي للمرأة بشكوى إلى لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، معتبرًا الإعلامي «تحدث بأسلوب يفتقر إلى آداب اللياقة وأصول المهنية الإعلامية، من خلال حواره الذي اتسم بالسخرية من الضيفة»، وهو ما خضع على إثره للتحقيق.

وانتهت الأمور، بفضل تسليط مواقع التواصل الاجتماعي الضوء على الحلقة، بإيقاف تامر أمين من قبل نقابة الإعلاميين، لأنه «غير مقيد بجدول النقابة ولا يمتلك تصريحًا مؤقتا بمزاولة النشاط الإعلامي».

Advertisements

الصورة الإيجابية التي ظهرت بها «رانيا» لم تصمد لأكثر من أسبوع واحد، حينما اشتبكت، عبر حسابها الشخصي بموقع «تويتر»، مع جمهور النادي الأهلي، على إثر انتقادهم لاستقدام السويسري رينيه فايلر مديرًا فنيًا لفريق كرة القدم.

بدأت القصة بكتابة «رانيا» تغريدة قالت فيها: «حد تاني واخد باله إن رياضتنا وأبطالنا السنة دي زي الفل في كل اللعبات إلا الكورة؟ هما دول اللي يستأهلوا بجد! عاش أبطال مصر، نوظف مواردنا صح بقى»، لتواجه انتقادات لاذعة، باعتبارها تقلل من شأن فريق الكرة بالنادي.

ودخلت «رانيا» في نقاشات حادة مع المعلقين، انتهت بردود منفعلة عليهم، إلى جانب التقليل من شأن بعضهم، كان منها: «طب تعالي مرن انت يمكن تكون انت الفرج»، و«التزم بآداب الحوار لو سمحت، ولو مش عارف تنقد بأدب على الأقل قول رأيك دون تجاوز»، و«واضح إن حضرتك مش عارف حاجة معلش، إن شاء الله حد يفهمك»، و«ماتنساش تعزمنا على اللي انت طبخها لحسن مش هافضى أسألك بعدين طبخت ايه».

كذلك تنصلت «رانيا» من اختيار المدير الفني الجديد «فايلر» خلال تغريداتها، ملقية باللوم على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ولجنة التخطيط، قائلةً: «حضرتك روح أطلب من كابتن الخطيب بنفسك، هو شخصيًا ولجنة الكورة اللي بيختاروا المدربين لأن دي حاجة فنية، المدرب ده و اللي قبله و اللي قبله»، و«مجلس الإدارة ما اختارش حد ولا المرة دي ولا اللي قبلها، و أظن الكابتن واضح جدًا في الإعلام إن هو محدد اختصاص جهاز الكرة كويس، فا أنا مش هسمح لحد يقول كلام مالوش أساس من الصحة»، و«إحنا ما اختارناش، اللي اختار لجنة كلكم عارفينها، حاسبوها هي علي اللي فات و اللي جاي، مش تيجوا على اللي هيرد عليكم بأدب».

وتسببت ردود «رانيا» الحادة في غضب جمهور المارد الأحمر، مع مطالبات، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم دخولها للنادي مجددًا، على الجانب الآخر، علق المهندس خالد مرتجي، عضو مجلس إدارة الأهلي، على الأزمة بشكل غير مباشر، قائلًا في تغريدة: «الأهلي ملك لجمهوره وجمهوره هو سنده ومصدر قوته، ودعم شعب الأهلي هو سبب انتصاراته ليبقي دائمًا وأبدًا».

ولاحتواء الأمر، أصدرت «رانيا» بيانًا عبر صفحتها بـ«فيس بوك»، جاء فيه نصًا: «تؤكد د. رانيا علواني احترامها وتقديرها لجماهير النادي الأهلي العظيمة التي كانت وستظل العنصر النبيل في منظومة الرياضة المصرية، وتقدر حرص كل مشجع ينتمي للنادي الأهلي على المسيرة الرياضية للقلعة الحمراء التي نفخر جميعا بالانتماء لها».

وتابع البيان: «ومن منطلق إيضاح الأمور للجماهير وقطع الطريق على المزايدات، فإن د. رانيا علواني تأمل تفهم موقفها من رفض الإساءات المتعمدة والممنهجة التي وجهت إليها بشكل غير منطقي ولا يمكن أن يصدر عن جمهور الأهلي الراقي الذي تعتز بكونها تنتمي إليه مشجعة ومؤازرة قبل أن تكون مسؤولة في عضوية مجلس إدارة النادي وتسعد بخدمته لتحقيق طموحات وآمال الأعضاء والجماهير.. كل الحب والتقدير لجمهور النادي الأهلي وجمعيته العمومية الراقية».