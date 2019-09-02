شكرا لقرائتكم رسميا .. إقامة مباريات أمم افريقيا تحت 23 سنة على ملعبى القاهرة والسلام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تأكد بصفة نهائية إقامة مباريات بطولة أمم افريقيا تحت 23 سنة المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والتى تستضيفها مصر فى نوفمبر المقبل على ملعبىّ ستاد القاهرة الذى يستضيف مباريات المجموعة الأولى، وستاد السلام الذى يستضيف المجموعة الثانية.

يشارك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى بطولة أمم افريقيا المؤهلة للأولمبياد، ويخوض المنتخب مباراتين وديتين يومىّ 7 و10 سبتمبر الجارى أمام نظيره السعودى، الأولى على ستاد السويس والثانية باستاد السلام بحضور جماهيرى.