شكرا لقرائتكم خالد بوطيب جاهز لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصبح المغربي خالد بوطيب مهاجم الفريق الأبيض جاهزا بنسبة مائة بالمائة للعودة للمشاركة مع الزمالك في المباريات القادمة بداية من مواجهة جينيراسيون فوت السنغالي وذلك في المباراة التي ستجمع الفريقان في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا والمحدد إقامتها يوم السبت الموافق 14 من شهر سبتمبر الجاري وذلك بالسنغال.

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة في مصر أحد أيام 27 أو28 أو 29 من الشهر المقبل وسوف يحسم الجهاز الفني للزمالك بقيادة الصربي ميتشو مدي الحاجة إلي جهود بوطيب في تلك المباراة وفقا للاحتياجات الفنية من عدمه بعدما تعافي تماما من إصابة الركبة عقب العلاج الذي تلقاه في المغرب وأصبح جاهزا من الناحية البدنية والطبية للمشاركة في المباريات.