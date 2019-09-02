اخبار الرياضه

شوقي غريب يستبعد لاعبين اثنين من معسكر المنتخب الأوليمبي قبل وديتي السعودية

0 نشر
0 تبليغ
Advertisements

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لوديتي المقرر لهما 7 و10 سبتمبر الجاري.

وقرر غريب ضم 28 لاعبًا لقائمة المعسكر وهم:
حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير
الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي
الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد

أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنام
الوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحي
الهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شوقي غريب يستبعد لاعبين اثنين من معسكر المنتخب الأوليمبي قبل وديتي السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا