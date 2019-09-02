شوقي غريب يستبعد لاعبين اثنين من معسكر المنتخب الأوليمبي قبل وديتي السعودية

استقر الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بقيادة شوقي غريب، على استبعاد لاعبين اثنين من قائمة الفراعنة لوديتي السعودية المقرر لهما 7 و10 سبتمبر الجاري.

وقرر غريب ضم 28 لاعبًا لقائمة المعسكر وهم:

حراسة المرمى: عمر رضوان، عمر صلاح، محمد صبحي، مصطفى شوبير

الدفاع: أسامة جلال، محمود مرعي، محمد عبد السلام، محمود صابر "الجزار"، أحمد رمضان "بيكهام"، كريم العراقي

الوسط والأجناب: محمد صادق، أحمد

أبو الفتوح، أحمد أيمن، أحمد سعيد، أكرم توفيق، إبراهيم عبد القوي، محمد غنامالوسط المهاجم: إمام عاشور، ناصر ماهر، عمار حمدي، طاهر محمد طاهر، أحمد حمدي، رمضان صبحيالهجوم: صلاح محسن، مصطفى محمد، أحمد ياسر ريان، ناصر منسي، عمر مرموش