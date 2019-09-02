مصطفى محمد وإمام عاشور ينضمان لمعسكر المنتخب الأوليمبي

ينتظم مصطفى محمد وإمام عاشور لاعبي الزمالك، في معسكر المنتخب الأوليمبي اليوم الاثنين، استعدادًا لوديتي السعودية يومي 7 و10

سبتمبر الجاري.

وتفق الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب مع مسئولي الزمالك، على انضمام

اللاعبين لمعسكر الفراعنة بعد مباراة الأبيض أمام الاتحاد السكندري في نصف نهائي كأس مصر، استنادًا إلى احتمالية تأجيل نهائي البطولة المحلية المقرر له 5 سبتمبر الجاري.