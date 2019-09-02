رياضة | الزمالك ينتظر "فريق جديد" في نهائي كأس مصر.. بيراميدز أم بتروجت؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الزمالك ينتظر "فريق جديد" في نهائي كأس مصر.. بيراميدز أم بتروجت؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل الزمالك النهائية لبطولة كأس مصر للمرة الـ 40 في تاريخه، وذلك بعدما تغلب على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1 / 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، على استاد "الإسماعيلية" ضمن منافسات الدور نصف النهائي للبطولة المحلية.

وانتهي الوقت الأصلي لمباراة الزمالك والإتحاد السكندري بالتعادل السلبي بين الفريقين ليتم الذهاب للأشواط الإضافية، والذي حسمها الفارس الأبيض بهدف سجله (مصطفي محمد) في الدقيقة 99 ليصعد بالفريق الأبيض للمباراة النهائية.

- منافس جديد للزمالك في النهائي: وينتظر الزمالك مواجهة "فريق جديد" في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر هذا الموسم، حيث أنه سوف يصطدم بالفائز من مباراة بيراميدز وبتروجيت التي ستقام مساء الاثنين 2 سبتمبر في نصف النهائي، ولم يسبق لكلال الفريقين التأهل للمباراة النهائية للبطولة المحلية عبر التاريخ.

- مشاركات الأندية المصرية في نهائي الكأس:

1- الأهلي (51 نهائي) حقق اللقب 36 مرة

2- الزمالك (39 نهائي) حقق اللقب 26 مرة

3- الاتحاد السكندري (14 نهائي) حقق اللقب 6 مرات

4- الترسانة (9 نهائيات) حقق اللقب 6 مرات

5- المقاولون (6 نهائيات) حقق اللقب 3 مرات

6- الإسماعيلي (6 نهائيات) حقق اللقب مرتين

7- إنبي (4 نهائيات) حقق اللقب مرتين

8- الأوليمبي (4 نهائيات) حقق اللقب مرتين

9- حرس الحدود (2 نهائي) حقق اللقب مرتين

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10- المصري (10 نهائيات) حقق اللقب مرة وحيدة

11- القناة (2 نهائي) حقق اللقب مرة وحيدة

12- الترام (2 نهائي) حقق اللقب مرة وحيدة

13- السكة الحديد (7 نهائي) لم يحقق اللقب

14- غزل المحلة (6 نهائي) لم يحقق اللقب

15- بوليس القاهرة (2 نهائي) لم يحقق اللقب

16- سموحة (2 نهائي) لم يحقق اللقب

17- أسوان (1 نهائي) لم يحقق اللقب

18- بلدية المحلة (1 نهائي) لم يحقق اللقب

19 - المنصورة (1 نهائي) لم يحقق اللقب

20- منتخب االسويس (1 نهائي) لم يحقق اللقب

21- السويس (1 نهائي) لم يحقق اللقب

22- وادي دجلة (1- نهائي لم يحقق اللقب