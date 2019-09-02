رياضة | عامر حسين يكشف حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة الزمالك في السوبر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عامر حسين يكشف حقيقة غياب ثلاثي الأهلي عن مباراة الزمالك في السوبر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أنهى عامر حسين رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السابق، الجدال حول مشاركة ثلاثي النادي الأهلي بمباراة الزمالك، بكأس السوبر.

رمضان صبحي وعمرو السولية، ثنائي المارد الأحمر تلقوا إنذارا خلال مباراة بيراميدز سبورت، فيما حصل أيمن أشرف على كارت أحمر، بالمباراة التي انتهت لبيراميدز سبورت، بهدف دون رد، بدور الثمانية لكأس مصر.

وأكد حسين في تصريحات مساء أمس، أن صبحي والسولية، يحق لهم المشاركة في مباراة السوبر المقبلة، لعدم تطبيق أخصية الإنذار الثالث عليهم، ويعد إنذارات بيراميدز هو الأول.

وأضاف حسين، أنه تم إرسال خطابات لجميع الأندية، أخطرناها بسقوط إنذارات اللاعبين، بداية من الموسم الجديد، إلا في حالات الطرد وهذا ما سينطبق على أيمن أشرف لحصوله على الكارت الأحمر، وبالتالي سيغيب عن كأس السوبر. Advertisements على جانب آخر وصل السويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلي القاهرة في السعات الأولي من صباح اليوم الاثنين وذلك استعدادا لبدء مهمته في قيادة الفريق. ورافق السويسري رينيه فايلر وفد النادي الذي تواجد في أوروبا خلال الفترة الماضية والذي صم المهندس خالد مرتجي عضو المجلس وأمير توفيق مدير التعاقدات. وحرص سمير عدلي المدير الإداري للفريق الأول للذي كان في استقبال المدير الفني على إنهاء وتسهيل كافة إجراءات وصول السويسري رينيه فايلر ووفد الأهلي في مطار القاهرة. ويعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم الاثنين، مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون. وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر وجهازه الأجنبي المعاون، والذي يضم؛ ديفيد سيزا مدربًا عامًا، و توماس بينجيللى مدرب أحمال، و ميشيل ياناكونى مدرب حراس مرمى، فيما يستمر الكابتن سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، والكابتن سامي قمصان مدربًا مساعدًا.

Advertisements